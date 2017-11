The Rock slås med kæmpegorilla i første trailer til Rampage

Hvis du gik og undrede dig over, hvad The Rock har på programmet på sit film-CV, så finder ud svaret i denne hårdtslående trailer herunder.

Filmen hedder Rampage og er baseret på det klassiske arkadespil fra 1980'erne. Handlingen følger Davis Okoye (The Rock) som har et specielt bånd til en hvid gorilla, som har siddet i fangenskab siden sin fødsel. Et genetisk eksperiment på dyrene går galt, og pludselig har verden altså en King Kong-lignende motherfucker, som går rundt og smadrer gaderne - og ikke nok med det, så er flere dyr også blevet påvirket!

Hell yeah, lad ødelæggelsen begynde!

Filmen får premiere til april 2018.