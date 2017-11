Top 10 over verdens bedste gangsterfilm

2) The Godfather Part II (1974)

Instruktør: Francis Ford Coppola

Coppolas mesterlige gangsterfilm kan på ingen måde undgås. Etteren tog verden med storm, og at efterfølgeren faktisk nærmest blev mindst lige så god, var som sendt fra himlen. Vi følger Al Pacino som Michael Corleone i 1920’erne, hvor han formår at sprede sit forbrydersyndikat til større vidder end sin afdøde far. Samtidig får vi en flashback-fortælling om den unge Vito Corleone spillet af Robert De Niro, som virkelig giver en fornem præstation og interessant baggrundshistorie til Corleone-familien. Disse to historier kører glidende i mellem hinanden og skaber så fantastisk en dynamik, at man ikke kan kalde filmen andet end et mesterværk. Skuespillet er sprudlende, handlingen er dybdegående og intens og selve opsætningen, omgivelserne og hele konceptet er noget helt for sig selv. Denne film er blot overgået på listen af sin forgænger, men det er et utroligt tæt løb mellem disse to giganter.