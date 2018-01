Traileren til sæson 5 af Silicon Valley er endelig landet

Nu er der endelig nyt fra Pied Piper-drengene igen, og selvom vi nu er nået på femte sæson, så ser det stadigvæk ud til, at gruppen endnu ikke har fundet den gyldne nøgle til succes.

En ting, der selvfølgelig kan virke lidt problematisk, er, at T.J. Miller ikke er at finde nogen steder i traileren - HBO fortalte tidligere, at han ikke ville vende tilbage til showet, hvorefter Miller fortalte i et interview, at han ville fokusere mere passioneret på projekter, som var mere seriøse.

Så valgte han så at være med i The Emoji Movie - såååååå det, så det.





Anyways, resten af gruppen har stadig masser af dynamik!

Sæt kryds i kalenderen d. 25. marts på HBO Nordic.