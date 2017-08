Verdens undergang rykker tættere på i ny kommende komedieserie med flere store stjerner

Så er der endelig sat navne på, hvem der skal spille hovedrollerne som henholdsvis dæmon og engel i Gaiman og Pratchetts Good Omens.

En komedie om verdens undergang

Neil Gaimans første roman Good Omens, som han skrev sammen med Terry Pratchett, er en komedie om verdens undergang, hvor to usandsynlige venner, englen Aziraphale og dæmonen Crowley, finder ud af, at de faktisk gennem århundreder på jorden er gået hen og blevet ret glade for stedet.

Et usandsynligt venskab

Michael Sheen (Underworld, Passengers, Masters of Sex) skal spille den forvirrede og naive engel Aziraphale, mens David Tennant (Dr. Who, Broadchurch), der allerede som Kilgrave i Jessica Jones viste os, at han behersker det dæmoniske, skal spille dæmonen Crowley.

To gange antikrist

I historien, der også involverer døden (undskyld, DØDEN) som en af apokalypsens fire hestepersoner har de to gamle fjender bosat sig i England, hvor de nyder et mageligt liv og samarbejder om at sikre sig, at opdrage drengen antikrist i skikkelse af drengen Warlock, på en måde, så han ikke kan vælge mellem godt og ondt for på den måde at udsætte dommedag uendeligt.

Desværre er der sket et par forviklinger, så antikrist i virkeligheden er en næsten helt normal engelsk dreng ved navn Adam, der har haft en helt almindelig opvækst i Oxfordshire, og ikke helt er med på at udslette menneskeheden.