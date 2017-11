Vild fanteori forbinder It med Stranger Things

Det er ret tydeligt, at der er nogle sammenhænge mellem Stephen Kings It, som blev genskabt i 2017, og Stranger Things. The Duffer Brothers, som står bag hit-serien, fik nemlig afslag på at filmatisere bogen It for nogle år tilbage. De valgte så i stedet at skabe deres helt eget univers med samme tematik, og det kan man jo godt sige gik ret så godt!

Men der er mere på spil - og udover det faktum, at Finn Wolfhard spiller med i både It og Stranger Things.

Her kommer lige et par interessante Twitter-opslag, som bringer de to fortællinger sammen!