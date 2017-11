Will Ferrell løfter sløret for detaljer om Step Brothers 2

Step Brothers er en af moderne tids bedste komedier og en af de eksempler, hvor Will Ferrell får lov til at udfylde sig med sin vanvittige fantasi.

Men hvor fa'en er efterfølgeren henne, når nu man har fået Anchorman 2 og med Daddy's Home 2 på vej? Well, i et nyt interview fortæller Ferrell, at han og McKay havde manuskriptidéer klar til en sequel.

Og når man snakker om konkrete manuskriptdetaljer, så er der håb forude! Der er ikke nogen fast aftale eller plan endnu, da både Ferrell, Reilly og McKay har travlt med andre projekter - men der bliver diskuteret muligheder.

Plottet skulle efter sigende kigge nærmere på Brennan og Dave, hvis forældre er blevet sendt på plejehjem. De to sønner ser pludselig, hvor godt man har det på plejehjemmet og forsøger at retfærdiggøre, hvorfor de også bør gå på pension!

Episk!

Vi krydser fingre!