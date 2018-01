Will Smith deler sin nøgle til succes (som selvfølgelig er et råd fra Schwarzenegger)

Will Smith er i vores kategori af skuespillere, som vi altid gerne ser en film med - ligegyldig hvor ringe traileren eller beskrivelsen lyder, så er han en cool fyr nok til at vi giver det et skud. Vi plejer at kalde det DiCaprio-syndromet!





Du ser ham nærmest altid med et smil på læben - men hvor kommer al den succes fra? Udover en række forskellige stærke valg i karrierestien (og et uheldigt fravalg på Matrix-fronten) så har han haft en meget stabil og succesfuld vej i gennem Hollywood.

Hvad er hans bedste råd til folk, som ønsker at komme til Hollywood og lave en karriere?

Well, det stammer egentlig helt tilbage til et øjeblik, hvor han befandt sig i samme rum som Sylvester Stallone, Bruce Willis og Arnold Schwarzenegger. Her kunne han selvfølgelig ikke dy sig for at høre dem om deres succes:

“Okay, I want to be the biggest movie star in the world and I need you guys to tell me how to do it.”

Schwarzenegger tog teten og fortalte ham:

“If your movie is only big in America, it doesn’t matter. You’ll be a movie star only when you are a movie star in every country in the world. You have to travel, you have to go meet the people.”

Og den filosofi har Smith levet efter lige siden.

Disse historier dukkede op under et kort interview på presseturen til Netflix-filmen Bright, hvor han også fortalte, at han levede så ekstremt ud fra denne tankegang om at møde sine fans, at han har haft en 10 år lang periode, hvor han var i krig med Tom Cruise.

En form for popularitetskrig, hvor de dystede om, hvem der kunne blive på den røde løber længst og skrive autografer.

Will Smith fortalte følgende om Cruise:

"Tom is not actually a human. He stayed on the red carpet for three-and-a-half hours one time. Then I just let him win because I see he was willing to die.”

Det er dedikation for alle pengene!

Udover dette råd gik Smith all-in i 12 år på et projekt, som fokuserede på, at han ikke ville lave noget, der ikke var for hans eget bedste:

“In that part of my career, I refused to do anything that wasn’t in the best interest of the goal I had set for myself. There was probably a 12-year period of my life where I didn’t take a drink, where I didn’t go out on the weekends, I was so set on my goal it created a serious circle of protection and elevation because I refused to do anything that wasn’t in my best interest."

Yderligere guldkorn kom i form af, hvordan man jagter drømmen:

“It’s hugely important that if you have a dream, that you have to dedicate your life to it and every hour of every day has to be dedicated to bringing into fruition the things that you dream about.”

Det har i hvert fald virket for vores allesammens Fresh Prince, og du kan få lidt flere gode råd i videoen herunder: