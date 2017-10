Will Smith er klar i buddy-cop film, der kun udkommer på streaming.

En af årets juleblockbustere, behøver du ikke at tage i biografen for.

Will Smith-filmen 'Bright' er nemlig en af Netflix højt profilerede eksklusive titler, og en forholdshvis dyr en af slagsen (Estimeret produktionspris over 500 millioner kroner).



Den 22. december viser Will Smith og Joel Edgerton deres absolutte action A-game i den længe ventede originale Netflix-film Bright. Action-thrilleren af instruktøren David Ayer (Suicide Squad, End of Watch og Training Day) følger to politibetjente fra LA spillet af Smith (Ward, et menneske) og Edgeton (Jakoby, en ork), der tilsammen udgør en meget atypisk duo, der arbejder for at holde Los Angeles' gader sikre fra en uhyggelig underverden af bandekriminalitet og mørke kræfter. De to politibetjente begynder deres rutinemæssige patrulje uvidende om, at den i sidste ende vil ændre fremtiden, som de kender den. Med både personlige kampe grundet deres forskelligheder og fysiske kampe med fjender, bliver de tvunget til at samarbejde for at beskytte et ellers glemt levn, der kan ødelægge alting, hvis det lander i de forkerte hænder.



Den nye trailer indeholder desuden en forsmag på to helt nye sange fra filmens originale soundtrack: “Danger” af Migos & Marshmello og “Home” af Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha. De to nye sange er en del af Bright: The Album, der er produceret af Altantic Records og David Ayer.