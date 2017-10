Winter is coming: Game of Thrones lancerer special-editions til december

Mens vi venter i spænding på at se den ottende og sidste sæson af Game of Thrones, som kommer til 2019, så kan vi lige kigge tilbage på de første syv fantastiske sæsoner. Som sædvanligt lancerer HBO og Warner Bros. årligt en opsamling på sæsonerne med en samlet boks - eller blot den nye sæson, hvis du har lageret i forvejen.

I år er der kommet lidt mere kul under special-editions, hvor man foruden en klassisk Blu-ray-samling og steelboks kan købe to limited editions:

Drogon limited edition

Sæson 1-7 af Game of Thrones på blu-ray med en ret detaljeret Drogon-figur.

bokssættet indeholder aldrig-før-set historiefortælling af de syv kongedømmer, samt kommentarspor til samtlige episoder! Diskene vil også indholde to helt nye behind the scenes featuretter.

pris: 1499 kr.

The Iron Throne limited edition

Sæson 1-7 af Game of Thrones på blu-ray med en replica af Jerntronen.

Pris: 649 kr.

Af de to limited edition-figurer findes der kun 200 af hver i hele Norden - så du skal være hurtig! Boksene kan reserveres allerede nu, og lanceres d. 14. december.