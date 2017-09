Hvor: The Old Homestead Steakhouse, Boca Raton, Florida

Pris: 777 kroner

Som navnet antyder, er bøffen her et miks af en række fancy, forskellige kød-udskæringer - nemlig højreb, nakkekam, mellemgulv, tværreb, flap meat (lidt á la flanksteak), hanger steak, spidsbryst og oksehale. Man fandt nemlig ud af, at kødet har fire forskellige smagsnuancer, når alle disse udskæringer blandes. Og det er nok også derfor, at prisen er så tårnhøj. Men for helvede, det lyder lækkert.