Endnu en grund til at drikke kaffe: Antiinflammatoriske egenskaber

Jeg har aldrig helt kunnet gøre mig klog på, om kaffe hører i kategorien sundt eller usundt. Egentlig har jeg heller ikke undret mig vildt meget over det, for min krop kræver kaffe, så det skal den få. Men derfor er det da ikke helt dårligt, at man har fundet ud af, at kaffe faktisk har endnu en egenskab, der kan skubbe den over i kategorien sund. Ifølge et nyt studie foretaget af forskere fra Standford University School of Medecine viser koffein sig nemlig at være antiinflammatorisk. Og i disse tider, hvor antiinflammatorisk kost nærmest er lighed med sundhed, kan det kun være et godt tegn, ikke?

Forsøget blev lavet ved, at forskerne testede blod fra omkring 100 mennesker i forskellige aldersgrupper. Undersøgelsen viste, at de ældre mennesker, der drak kaffe hver dag, og gerne over 5 kopper, havde mindre betændelse i kroppen.

Så har du stadig ikke fået dagens morgenkaffe? Så skynd dig ud at snuppe en kop.

.. Eller to!