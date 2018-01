Fyr prøver 16 forskellige Philly Cheesesteaks på kun 12 timer for at finde den bedste i Philadelphia

Når man skal ud at spise, skal man selvfølgelig have det bedste af det bedste. Men sommetider kan det være svært at vide, hvad der egentlig ér det bedste, når der er så mange muligheder. Og hvad gør man så?

Man prøver selvfølgelig det hele. Eller i hvert fald så mange som muligt. Og det er netop, hvad denne fyr har sat sig for. På intet mindre end 12 timer skal han smage 16 forskellige Philly Cheesesteaks i Philadelphia for at finde den absolut bedste.

Disclaimer: Du får nok lyst til mørt kød og smeltet ost af at se denne video!