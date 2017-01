Her forærer McDonalds 10.000 flasker ud af deres famøse Big Mac sauce

Hvis du i sidste ende er så heldig at få fingre i et eksemplar, kan du sådan set gå hen at tjene en del penge på sådan en flaske (men hallo, hvem har dog lyst til at sælge sådan en videre?). Sidste år solgte McDonald’s i Australien deres første flaske Big Mac Sauce for – og hold nu fast – 105.000 kroner på eBay. Men her gik pengene selvfølgelig også til Ronald McDonald Huset.

Sidder du derimod på dit lille dugværelse i Sønder Omme, og har du ikke en ven, der befinder sig i Trumpland (og som helst ikke skal kunne lide Big Mac sauce), der kan klare ærterne for dig, er der ikke andet at håbe, end at tiltaget breder sig til Europa. Og gerne lille Danmark.