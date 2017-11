Ny restaurant leger med konceptet peanutbutter-fondue

Er du også typen, som kan putte peanutbutter på alt?

Så er der godt nyt. En restaurant i London har nemlig tænkt sig at kombinere peanutbutter med fondue! Ja, du hørte rigtigt.

I anledning af firmaet Whole Earth's 50-års jubliæum har de valgt at åbne en pop-up restaurant i London, hvor man d. 24-25. november kan drukne sig selv i varm peanutbutter.

Festivalen skal hylde den ædle smørelse, og giver dig 120 minutter til all-you-can-eat i forskellige slags peanutbutter for blot 42 kroner!

Skulle du befinde dig i Hackney på det tidspunkt, så kan du købe billetter her - pics or it didn't happen!