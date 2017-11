Sådan får du en mør bøf hver gang uanset udskæring

Skal jeg have en god middag, må den meget, meget gerne bestå af en god bøf. Og rødvin!

Ribeye. Oksemørbrad. New York Strip. Amarone.

Så er jeg mere end glad.

Men på SU er det ikke lige altid, der er råd til det bedste stykke kød. Og hvad kan man så gøre? Undvære, eller nøjes med en bøf, der er så sej, at du kan bruge den som tyggegummi?

Ingen af delene lyder særlig tiltalende, så derfor blev jeg ret glad, da jeg så dette tip, som jeg nu vil dele med jer.

Jack fra ”Cooking with Jack Show” viser en tilberedningsmåde, han kalder ”The Poor Man’s Filet Mignon”, som sikrer en lækker, mør bøf – uanset pris og udskæring.

Og hvordan kan du så få den lækreste bøf ud af det billigste stykke kød? Det er faktisk ret simpelt.

How to:

1) Mål højden på din bøf.

2) Dæk din bøf fuldstændig med havsalt. Du skal ikke være bange for at bruge for meget. Den skal være fuldstændig dækket.

3) Derefter skal du lade bøffen ligge og hvile i samme antal timer, som tykkelsen på din bøf. Her skal du bare lige være opmærksom på, at bøffen måles i inches. Altså: 1 inch = ca. 2,5 cm. Så er din bøf 2,5 cm, skal den hvile i én time.

4) Skyl bøffen under vand, indtil der ikke længere er synligt salt tilbage.

5) Krydder og steg som du normalt ville stege din bøf.

6) Nyd din forhåbentlig vildt lækre, møre (cheap AF) bøf og glæd dig over, at der på denne måde også er råd til sovs. Og vin!

I videoen viser han forskellen på en bøf, der er lavet med denne metode - og en, der ikke er.