20. december: Vind hele serien "ABANDONED"

Præmien den 20. december i M!s store julekalender består af af vol. 1, vol. 2 og vol. 3 i serien "ABANDONED", skrevet af Elhøj og Kirckhoff.

Igennem 8 år har Elhøj og Kirckhoff besøgt mere end 1.000 forladte steder rundt om i verden, bl.a. Rusland, Sri Lanka, USA og adskillige europæiske lande. Her har de rejst kun med deres fotoudstyr og sovepose, og har overnattet de vildeste steder for at dokumentere det. De her tre bøger giver dig spektakulære billeder fra rejser rundt om i verden, og du bliver blown away! Det her er gaven til manden, der troede, han havde alt.

Alt, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv i dag, den 20. december, og har en samlet værdi af 900 kroner. Vinderen får direkte besked.