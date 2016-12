21. december: Vind Sony's seriøse flagskib i Xperia X-serien

Præmien den 21. december i M!s store julekalender består af en Xperia XZ fra Sony.

Med Xperia XZ bygger Sony Mobile videre på Xperia X-serien, som blev introduceret i februar 2016.

To nye sensorer hjælper kameraet til at give dig billeder med fantastisk farvegengivelse og skaber desuden helt nye muligheder for at fotografere i svagt lys. Udover dette har smartphonen en innovativ triple image sensing-teknologi der giver telefonerne en overlegen kameraoplevelse. Du kan seriøst tage skarpe billeder af motiver i bevægelse under alle forhold.

Hovedkameraet har 23 megapixels og er superhurtigt. Udover dette har frontkameraet hele 13 megapixel. For mere information, se her.

Alt, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv i dag, den 21. december, og har en samlet værdi af 5.499 kroner. Vinderen får direkte besked.