23. december: Vind disse fede høretelefoner og skru ned for støjen

Sidder du også tit i skolen eller på arbejdet og hører musik, men ikke rigtig kan få hele baggrundsstøjen væk? Eller er damen derhjemme begyndt at gå dig på nerverne med juleplanlægningen? Så er det her den helt rette gave til dig. Velkommen til den 23. låge i M!s store julekalender.

Præmien den 23. december består af Plantronics BackBeat Pro 2 SE fra Sony.

BackBeat PRO 2 over-the-ear Bluetooth® hovedtelefoner forbedrer enhver lytteoplevelse med kompromisløse lydkvalitet og op til 24 timers uafbrudt trådløs afspilning. Headsettet er udstyret med On-demand aktiv støjreduktion, og det betyder, at du kan minimere baggrundsstøj, når du har brug for det – f.eks. når du arbejder eller er på rejse – og slå det fra igen for at høre beskeder, samtaler og følge med i, hvad der foregår omkring dig, uden at tage headsettet af.

Alt, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv i dag, den 23. december, og har en samlet værdi af 2.295 kroner. Vinderen får direkte besked.