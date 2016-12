24. december: Vind det fedeste beer-pong bord

Præmien den 24. december i M!s store julekalender består af et beer-pong bord, 100 red cups, 100 blue cups og en pose beer-pong bolde fra oelbong.dk.

Det her er et professionelt beer-pong bord, som tilbyder unikke Flip Cup-optegninger på siderne. Hvis du lige skal have det med hen til din kammerat en fredag aften, kan bordet foldes sammen og tages med på farten. Bordet er af god kvalitet og er perfekt til at kickstarte enhver fest.

Alt, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv i dag, den 24. december, og har en samlet værdi af 1.360 kroner. Vinderen får direkte besked.