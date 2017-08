Er du klar til et teletjek fra Fullrate og en regn af fadøl?

(Dumt spørgsmål, we know!) Så skynd dig at være med her, hvor du får et godt tilbud fra Fullrate til, hvordan du kan spare penge. Fullrate er nemlig kendt for billigt bredbånd, billigt TV, billigt mobilt bredbånd og billig mobil med masser af taletid. Samtidig deltager du i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. til din næste bytur.



Sådan er du med

Du skal være fyldt 18 år for at deltage. Svar rigtigt på spørgsmålet herunder senest d. 28. august 2017, så er du automatisk med i konkurrencen og kan måske snart ringe til drengene og invitere på en omgang eller to ... Men vent til du hører fra os, for den heldige vinder får i hvert fald direkte besked!



Konkurrencebetingelser

Med din deltagelse accepterer du samtidig at blive kontaktet af Fullrate pr. e-mail, sms og telefon omkring rådgivning og gode tilbud på tv-, bredbånds- og telefoniprodukter. Du giver samtidig lov til at anvende dine forbrugsoplysninger for at kunne modtage relevant information, vejledninger og tilbud.