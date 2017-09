Konkurrence: Vind billetter til Blade Runner 2049

Du har nu mulighed for at vinde billetter til efterårets længe ventede biograffilm Blade Runner 2049, der har premiere den 5. oktober. Vi udlodder nemlig 4x2 fribilletter til filmen, så du kan tage en ven under armen og få en fantastisk biografoplevelse.

Blade Runner 2049 er en visuelt flot og medrivende fremtidsfilm, der er instrueret af Denis Villeneuve, som før har haft stor succes med Prisoners samt Arrival. Ryan Gosling spiller den nye Blade Runner, LAPD Officer K, og han får fornemt selskab af Harrison Ford, der er tilbage i rollen som Rick Deckard.

Filmen foregår i 2049 – 30 år efter begivenhederne i den første film. Her finder Officer K en længe begravet hemmelighed, der kan skabe kaos i det forfaldne samfund..

For at have chancen for at vinde skal du blot svare rigtigt på nedenstående spørgsmål. Hver præmie har en værdi af ca. 200 kroner, og konkurrencen kører til og med d. 4. oktober. Vinderne får direkte besked.