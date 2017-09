Vind bogen "Grine-bidder" - en samling af Danmarks bedste og mest politisk ukorrekte jokes!

I og med at de eneste helt sikre konstanter i livet er "skat", "genudsendelser på DR" og "regnvåd dansk sommer", så kan det af og til være svært at finde noget at grine ad, men nu tilbyder forlaget arlings.com en meget effektiv humørrecept i bogform!



"Grine-bidder" er et bud på de sjoveste, ondeste, sorteste, frækkeste, mest politisk ukorrekte samt mindeværdige jokes i Danmark anno 2017. Bogen er desuden righoldigt illustreret og kommer i samme handy bogformat som kultserien uNYTTIG VIDEN (du i øvrigt kan vinde her).

Forlægger Per Heide udtaler:

- Den gode joke vil og skal der altid være plads til, og al polemikken omkring DR P3´s jokeprogram i sommeren 2017 viste med stor tydelighed, at de fleste har en mening om humor, og hvilke rammer den bør have. Vores joke-samling er et bud på de sjoveste danske jokes uden filter samt desuden et pænt ”los bagi” til den politiske korrekthed og hele krænkelseskulturen.



Mangler du en effektiv humørpille, så kan samlingen på hele 475 sjove jokes (med kant!), fordelt over 132 sider, sikkert hjælpe dig - perfekt som mandel- eller julegave, til dig selv eller én, der har brug for et godt grin!





For at have chancen for at vinde, er alt, du skal gøre, blot at svare rigtigt på nedenstående spørgsmål. Vi sætter 10 bøger på højkant, og konkurrencen løber til mandag den 25. september kl 12. Vinderne vil umiddelbart efter modtage et eksemplar af bogen med posten.

Bogen har en værdi af 119,- og er skrevet af en forfatter, der kalder sig selv Max P.