Vind bogen uNYTTIG VIDEN 4 - og find blandt andet ud af hvornår der er størst gevinst på Tinder

Har du nogen sinde overvejet, om Hillary Clinton mon var med til Donald Trumps bryllup, hvordan mikroovnen blev opfundet, eller hvornår på døgnet der er bedst chance for et ”match” på Tinder, så behøver du ikke lede længere: uNYTTIG VIDEN 4 giver dig svarene! Både på disse tre spørgsmål samt hele 1371 andre sjove, forbløffende og overraskende spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

Med uNYTTIG VIDEN 4, der udkommer 25. september, er der her tale om en bogserie, der appellerer yderst bredt, og de tyske forlæg (som bogen er oversat fra) har alle solgt i mange hundredetusinder eksemplarer. Bogens danske fangruppe på Facebook har desuden rundet 3100 medlemmer.

Bogen er oversat fra tysk til dansk af Per Heide, koster 119,- i boghandlen og består af 144 gennemillustrerede sider.

For at have chancen for at vinde er alt, du skal gøre, blot at svare rigtigt på nedenstående spørgsmål.

Vi sætter 10 bøger på højkant, og konkurrencen løber til og med fredag den 22. september. Vinderne vil umiddelbart efter modtage et eksemplar af bogen med posten.