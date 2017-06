Vind den ultimative Transformers-pakke

På onsdag d. 21. juni, har den femte installation i Transformers-sagaen, The Last Knight, premiere. Derfor udlodder vi 9 hammerfede Transformerspakker - inklusive billetter til filmen, selvfølgelig. Alt, du skal gøre, er at svare rigtigt på spørgsmålet nederst i artiklen.

Hver pakke består af:

2 stk. billetter

1 stk. TF5 jakke (L og XL – svarer til M og L)

1 stk TF5 Sqweeks nøglering



Lidt om filmen



”The Last Knight” smadrer Transformers-seriens grundlæggende myter, og omdefinerer, hvad det vil sige at være en helt. Mennesker og Transformers er i krig, Optimus Prime er ikke mere. Svaret på vores fremtidige overlevelse ligger begravet i fortidens hemmeligheder og i den ukendte historie om tilstedeværelsen af Transformers på Jorden. Ansvaret for at redde vores verden falder på skuldrene af en usandsynlig alliance: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, en engelsk Lord (Sir Anthony Hopkins) og en Oxford professor (Laura Haddock).Der kommer et tidspunkt i alles liv, hvor vi må gøre en forskel.

I ”Transformers: The Last Knight” er det de jagede, som bliver helte. Helte bliver skurke. Kun en verden vil overleve: deres, eller vores.

På rollelisten ses foruden Mark Wahlberg også Sir Anthony Hopkins, Josh Duhamel, Laura Haddock og Tyrese Gibson.

Michael Bay har som altid instrueret.

Vi trækker lod blandt alle de rigtige svar, hvorefter vinderne vil modtage deres præmie med posten. Konkurrencen løber indtil 21. juni klokken 12.00, og præmien har en samlet værdi af 500 kroner.