5 fede sneakerboots til efterår og vinter

Vi sprang praktisk talt direkte fra forår til efterår, men selvom sommeren har været pænt røvsyg, nåede de fleste af os alligevel at få et par fine sommer-sneaks. Måske endda et par i hvid?

Well, det fodtøj kan du godt se at få pakket sammen, for efteråret, med alt hvad det medfører af vand, mudder, salt og kulde, kræver en opdatering til skoreolen.

Der er godt nyt, hvis du er bare en brøkdel af et sneakerhead, for denne sæson byder på teknisk fodtøj - med street-smart look, fra flere fronter.

Sneakerboots, incoming: