Call of Duty lancerer limiteret kollektion med svensk streetwear mærke

Gaming merchandise er et svært felt at bevæge sig i, hvis man gerne vil lave noget, der ikke kun taler til de mest nørdede af fanboys. Derfor er det interessant, at det fremstormende svenske streetwear brand DRKN, har fået mulighed for at lancere en meget begrænset kollektion af tøj, i samarbejde med det kæmpestore spilfranchise Call of Duty.

Kollektionen tager udgangspunktet i COD:WWII gameplayet, der finder sted under 2. Verdenskrig, og byder på tre pieces, der ærer designnormerne fra den periode, og samtidig kombinerer det med nutidige designfilosofier i teknisk streetwear.

"Det har været en ære, at være en del af en så episk release, som så mange har ventet på. Spil og deres communities er en signifikant del af mange menneskers liv. De er kilden til stor inspiration og sociale tilhørsforhold. At skabe en premium tøjkollektion, der kan få lov til at udtrykke gamernes inspiration på en cool måde, føles som en vigtig ting." lyder det fra Erik Bjerkesjö, der er chefdesigner ved DRKN.

Kollektionen består af tre items: The Airborne Leather Jacket, Infantry M65 Jacket og The Expeditionary Knit.