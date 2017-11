H2O er tilbage med knivskarpe 80'er vibes

Lookbook’ens stemninger fokuserer på hygge, danskhed, men også seksuelle undertoner, der tilsammen indkapsler det danske mærkes historie.

“Lookbook’en tager fat i nogle vigtige ting ved det, at være dansker, men også nogle af de ting, der kendetegner H2O i et historisk perspektiv. Der er referencer til danskhed i 80’erne. En tid med glæde og åbenhed. Vi har taget udgangspunkt i netop sommerhuset for også at skabe den her danske ting med hyggestemning. Og så er der også plads til en snært af seksuelle undertoner - noget H2O var meget kendte for på photoshoots i 80’erne og 90’erne”, fortæller Steffen Larsen fra S.T. VALENTIN, der sammen med Nikolaj Valentin tager del i det kreative univers omkring H2O.