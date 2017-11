Saucony x Sneakersnstuff "Business Class"

Hvis du stadig er et stort spørgsmålstegn, så lad mig uddybe: Dad sneaks er et udtryk, der dækker over de gummisko, som din far har købt, baseret på 2 primære parametre: Komfort og funktionalitet. Fars gummisko er dem der bliver hevet frem, når det skal være meget behageligt og samtidig yderst funktionelt. Det er det sæt gummisko, som far hiver frem en gang om året, når han skal ud og køre langt, eller måske har en lang flyvetur til Mallorca i kikkerten. På grund af den begrænsede brugsfrekvens, er dad-sneakeren ofte et levn fra slut 90'erne eller begyndelsen af 00'erne, og det er typisk en New Balance, Sketchers, Asics eller... Saucony-sko. Farvevalget er holdt i "neutrale" farver som sand, beige, grå, men de er ikke for fine, til ikke at have nogle små iøjnefaldende detaljer, der er blevet solgt med - fordi de har den funktion.

Dad-sneakeren har længe været udskammet, men i løbet af det seneste år, er den for alvor blevet sparket ud i modebilledet, og især de gyselige Nike Air Max 97, er en bekræftelse heraf.