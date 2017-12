BMW løfter sløret for I8 Roadster og en opdateret version af BMW I8 Coupé under LA Motor Show.





BMW I8 har siden lanceringen i 2014 været verdens mest solgte hybridsportsvogn, og nu er BMW klar til næste skridt i historien.

I 2018 får I8 Coupé nemlig selskab af den topløse I8 Roadster. Roadster bliver udstyret med en elektrisk soft-top, der kan køres ned på blot 15 sekunder.

Den nye Roadster vejer bare 60 kg mere end Coupéen, hvilket er et meget lavt tal for en åben udgave.

Den opdaterede BMW eDrive-teknologi med intelligent energistyring har et højspændingsbatteri med udvidet kapacitet fra 20 til 34 Ah og en samlet energikapacitet på 11,6 kWh. Den elektriske motor er optimeret, så den nu yder 143 hk. Rækkevidden på ren el er for Coupéen op til 55 km og for Roadsteren op til 53 km.