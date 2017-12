Fast & Furious Live kommer til Danmark

Showet finder sted i Royal Arena fra den 15. - 17. juni 2018.

“Fast & Furious Live will allow audiences worldwide to experience the extreme action sequences from the franchise through an authentic live experience,” siger Vince Klaseus, President, Universal Brand Development. “With this live show, we are redefining fan access and bringing audiences closer than ever to their favourite movie moments.”

Publikum vil føle varmen fra de flammende udstødninger og energien fra de imponerende bilstunts, der scene efter scene vil folde sig ud for øjnene af dem ved hjælp af den nyeste og mest avancerede teknologi! I showet optræder en lang række af de originale biler fra filmene, samt nøjagtige kopier. Det bliver bl.a. Doms legendariske Dodge Charger og The Flip Car fra Fast & Furious 6, der vil bidrage til at give publikum en fantastisk oplevelse!

Flere tusind af verdens bedste stuntmen og stuntkørere har ønsket at være en del af denne produktion, og efter intense auditions er feltet blevet skåret ned til det ultimative team, der de næste 4 måneder vil være i træningslejr som forberedelse til den store world tour. De vil få selskab af nogen af verdens dygtigste parkour atleter, og sammen vil de udgøre det team, der skal give publikum utrolige stunts og imponerende live action!