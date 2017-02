Her kan du se de vilde highlights fra Supercross i Herning

Jyske Bank Boxen var i weekenden fyldt med 4.500 tons jord, 12.000 tilskuere og 30 af de bedste motorcross-kørere. Dertil kan du lige tilføje motorlarm, gigantiske ramper, ekstreme tricks og verdens største FMX-rider, Tom Pagès.

- Tom Pagès har de seneste år har markeret sig som en pioner inden for freestyle motocross og må betragtes som verdens bedste FMX-rider. Tom Pagès er en mand med både idéer og talenter, der rækker lidt længere end for de fleste. Det var en oplevelse ud over alle grænser at se ham levere nervepirrende tricks til SuperCross Herning, som i den grad fik publikum op af sæderne med hænderne i vejret, udtaler arrangør af SuperCross Herning, Lars Green.

Var du ikke selv tilstede i Boxen, kan du se alle se de vilde highlights fra showet herover.