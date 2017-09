Jaguar er klar med nyt koncept: Elbilen der ligner noget fra 50’erne

Det er som om, det er ved at blive en trend; elbiler, der ligner noget fra forrige århundrede. Først var der denne Mercedes konceptbil, der var tydeligt inspireret af 30’ernes sportsvogne, og nu kommer endnu en luksuselbil – denne gang fra Jaguar. Det er en underlig blanding af fortid og fremtid, men det lader til, at flere af producenterne virkelig er forelsket i denne kombination.

Verdens smukkeste bil

Den nye elbil hedder E-Type Zero. Navnet kommer fra dens forbillede, E-type serien fra 60’erne, der af selveste Enzo Ferrari blev kaldt verdens smukkeste bil. Men hvor den på ydersiden ligner noget fra 60’erne, så er der intet indeni bilen der minder om fortiden. Under hjelmen sidder nemlig en elektrisk motor med 220kW, der kan køre fra 0-100 på 5,5 sekunder. Det kunne den gamle E-type ikke!

Fornuftig rækkevidde

Den nye E-Type Zero er tydeligvis ikke just en pendlerbil, så det skal helst være muligt at køre nogle lange ture i den – og det er det også, for rækkevidden på batteriet er ca. 270 km. Det er ikke i nærheden af en af de store Teslaer, men perfekt til et lille smut fra herskabslejligheden på Frederiksberg til sommerresidensen i Hornbæk.

E-Type er desværre kun en konceptbil indtil videre, men modtagelsen har indtil videre været så god, at det ville undre, hvis Jaguar ikke vælger at sætte den i produktion.

Leveret af Inputmag.dk