Keanu Reeves bygger motorcykler i fritiden

Når Keanu Reeves ikke har travlt med at indspille nye afsindige action-film som John Wick, har han en hobby, der er gået lidt videre end hobby-stadiet.

I et nyligt interview med Wired, deler Keanu ud af historien om motorcykelvirksomheden Arch Motorcycle.

Sammen med Gard Hollinger, har Reeves grundlagt Arch, en virksomhed der bygger og redesigner custom MC'er, blandt andet ved hjælp af Virtual Reality. Ikke VR af Matrix-salgsen, men derimod det mere jordnære HTC Vive.

Keanu og partner giver en tur rundt i deres værksteder, der selvfølgelig også byder på et ret fede færdige motorcykler, og lækkert håndværk. Priserne for en Keanu-cykel starter ved 78.000 dollars, så du kan godt gå i gang med at sætte penge til side nu, hvis du vil have en med danske plader.