Londons busser kommer snart til at køre på kaffegrums

En bus, der kører på kaffegrums? Det lyder måske som noget, der ligger langt ude i fremtiden, men niks - the future is here! Den britiske start-up Bio-bean har nemlig teamet op med Shell og Argent Energy for at skabe kaffe-baseret biobrændsel, som snart vil kunne køre Londons busser, som nu kører på diesel.

For at skabe kaffe-olien, samler firmaet først alt den brugte kaffegrums fra forskellige fabrikker, restauranter og caféer, som så bliver transporteret til en genbrugsfabrik, hvor hele processen foregår. Bio-bean vurderer, at englænderne bruger producerer omkring 500.000 tons kaffegrums om året, så der skulle være nok at tage af.

Bio-bean fortæller: There is huge potential for this project to expand in the U.S., which drinks the most coffee on the planet, 400 million cups of per day.

Jeg synes, det lyder som et super initiativ - og hey, så er det jo bare en undskyldning for at drikke mere kaffe!