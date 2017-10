Marvel samarbejder med Lexus på Black Panther-model

Mens vi venter på, at Thor: Ragnarok rammer biografen i morgen, så glæder vi os allerede til den kommende fortælling om Black Panther - skulle du have misset traileren, så tjek den ud her.

I forbindelse med lanceringen af den kommende superheltefilm har Lexus lavet en samarbejde med Marvel på en ny special-udgave af deres LC-model. Der kommer to udgaver - en som kun bliver brugt til design-studie, mens den sidste lanceres i en limited edition på blot 100 stk.

“We’re bringing our two worlds together by letting our imaginations run wild like there are no limits to what’s possible. That’s what Black Panther and the nation of Wakanda represent in the film, and it’s been incredible to work with Lexus as we attempt to re-create that ideology here in our own corner of the universe.”

- fortæller marketingschefen Mindy Hamilton for Marvel.

Se de fede skud af bilen herunder: