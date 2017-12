Nissan har lanceret en række Star Wars-inspirerede special-editions

Vi er under to uger fra endelig at få det næste kapitel i den nye Star Wars-trilogi - Star Wars VIII: The Last Jedi, som rammer biograferne d. 13. december.

For at hype filmen endnu mere (som om den havde brug for det) har Nissan i samarbejde med Star Wars lanceret en række koncept-biler, som er inspireret af Stjernekrigen.

Til årets LA Auto Show blev der løftet sløret for konceptet og et eksempel er blandt andet The Altima - en sedan med TIE Fighter-vinger monteret på siderne, specialdæk og højttalere til at afspille lyden af flyets blaster.

Derudover er der 3 Maximas, som på hver deres måde er designet efter Kylo Ren maske, Rens TIE Silencer og Captain Phasmas udseende.

Sidst men ikke mindst the Rogue, som er inspireret af Poe Damerons X-Wing, som endda har BB-8 siddende bagi.

Se alle billederne herunder: