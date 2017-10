Porsche Passport: Nu kan man købe Porsche på samme måde som et Netflix-abonnement

Nu er der godt nyt til folk, som ikke lige har råd til at have en Porsche stående i garagen - nu kan du nemlig købe dig til diverse Porsche-modeller via en Netflix-lignende abonnementsbetaling.

Abonnementet giver dig mulighed for at være med en Porsche til alle situationer. Hvis du skal imponere kæresten, tage din kunde med ud på et møde eller bare gerne vil prøve kræfter med lidt mere highend-køretøjer.

Abonnementet betales månedligt og fås i to pakker.

Pakke 1 koster 12.500 kroner og inkluderer modellerne Cayman, Boxster, Macan og Cayenne.

Pakke 2 koster 18.800 kroner og så får du lige 911 og Panamera med i pakken.

Ved første oprettelse skal man lige punge ud med et engangsbeløb på 3000 kroner, men så er man også dækket ind på forsikring, vedligeholdelse og skat.

Projektet er søsat i Atlanta på nuværende tidspunkt med forventninger om at ekspandere til flere byer rundt i verden i den nærmeste fremtid.

Hell yeah, USA - kan vi også lige få det til Danmark?

Dog