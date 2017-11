Range Rover Hybrid rammer Danmark til foråret

Altså når en stor, fuldvoksen firehjulstrækker som Range Rover pludselig får elektriske kræfter, så står verden da ikke længere, hvad?

Eller jo, det gør den jo egentlig nok. El- og hybridbilerne er kommet for at blive, og nu trækker Land Rover også for alvor med på hybrid-bølgen - en teknologi der forventligt er hentet fra Jaguars erfaringer i motorsporten.

Den nye Range Rover P400e er en hybrid, der kombinerer en 300 hestes 2.0 liter benzinmotor med en 104-hestes elmotor, med en sammenlagt effekt på 404 hestekræfter til følge.



”Vores kunder er meget tydelige om, hvad de forventer af en ny Range Rover. Kort sagt siger de: I skal ikke ændre den – bare gøre den bedre. Og det er præcist, hvad vi har gjort med vores mest eksklusive SUV. Efter næsten 50 år er fjerde generation af Range Rover den bedste nogensinde”. Sådan formulerer Land Rovers chefdesigner Gerry McGovern sig, når talen falder på den nye Range Rover.

Den nye Range Rover ser da ved første øjekast heller ikke markant anderledes ud end forgængeren. Momentet trækker 640 Nm, og accelerationen lyder på 0-100 km/t på 6 sekunder. Samtidig kan den så køre 35.7 kilometer på literen, eller 51 kilometer på elmotoren alene.

Fælles for alle nye Range Rover er, at de har fået et betydeligt løft i kabinen. De to forsæder kan nu indstilles på 24 forskellige måder takket være nye sæderammer, der i øvrigt også indbefatter opvarmede armlæn. Sæderne er i det hele taget et kapitel for sig. De har 25 forskellige massageprogrammer, kan levere både varme og kulde. Hvis man er passager og arbejder under kørslen er der ikke mindre end 17 connection points, (domestic socket, USB, HDMI og 12 volts udtag er tilgængelige, og der er 4G Wi-Fi hotspots for op til otte enheder)

Hvis du synes, at det der hybrid er noget pjat, kan du selvfølgelig kigge nærmere på SVautobiography Dynamic, der med en superladet V8'er giver dig 565 heste og 0-100 km/t på 5.4 sekund.

Priserne er på nuværende tidspunkt ukendte.