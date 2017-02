Rekord-mange pladser: Nu kan du komme i lære hos et af verdens mest eksklusive bilmærker

Er du med mellem 16-24 år? Brænder du for biler og lækkert håndværk, og er du klar på et udenlandseventyr? Rolls-Royce søger nye lærlinge til deres hovedkontor i Goodwood.

Rolls-Royce lærlinge program har eksisteret siden 2006, og har siden da været en stor succes. År efter år har de taget imod flere og flere unge, og 2017 er et nyt rekord år. De søger hele 20 kandidater, der er klar til en karriere indenfor det luksuriøse brand.

Talentfulde håndarbejdere

Der er opstart i august 2017, hvor de udvalgte lærlinge vil samarbejde med specialister indenfor områderne læder, træ, maling, og ingeniørkunst. Siden opstarten i 2006, har omkring 100 personer klaret programmet med succes, hvorefter flere af dem står til lederroller i firmaet.

- Jeg er meget glad for at annoncere vores start af dette års Lærlinge Program. Vi er utrolig glade for, at kunne udvikle talentfulde unge hos Rolls-Royce Motor Cars, og jeg er utrolig stolt over vores rekord høje antal pladser i år. Jeg ser frem til at samarbejde med den næste generation af talentfulde håndarbejdere, fortæller Rolls-Royce CEO, Torsten Müller-Ötvös.

Hvis du synes det lyder interessant, kan du søge lige her. Der lukkes for ansøgningerne den 13. marts 2017.