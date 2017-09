Se Bugatti Chiron smadre vild verdensrekord

Det er imponerende, at en Bugatti Chiron går fra 0-100 km/t på 2,5 sekunder, men i videoen ovenover får du noget endnu mere imponerende, for her kan du se en Bugatti Chiron gå fra 0-400-0 km/t på 42 sekunder. Og jo, det er en ny verdensrekord. Den store bedrift blev sat af den tidligere F1-kører Juan Pablo Montoya på en 3.112 meter lang strækning, og hvis vi virkelig skal være præcise, så tog det faktisk 41,96 sekunder. Selvom Bugattien har 1.500 hestekræfter og en vanvittig acceleration er det jo også vigtigt at kunne stoppe igen. Og det kan den eddersparkeme gøre i et vanvittigt tempo, der rykker ørerne om i fjæset.

Leveret af Mandesager.dk