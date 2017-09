Se den grummeste Golf II ydmyge superbiler på stribe i overlegen video

Det kan da godt være, at biler som en Mercedes ML63 AMG, en Audi R8 V10 Plus eller en Ford Focus ST er dyre og hurtige, men de bliver alligevel ydmyget på stribe af den her lille Golf II, som du selv kan se i videoen ovenover. Okay, den er selvfølgelig heller ikke helt standard. Der gemmer sig nemlig en 2,9 liters turbomotor under kølerhjelmen med 600 heste, der sammen med det sparsomme interiør giver lav vægt og masser af skrattabang fra startlinjen. Og så er der jo bare et eller andet smukt over udseendet på sådan en gammel Golf, når den banker igennem.

Leveret af Mandesager.dk