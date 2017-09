Se en Tesla Model X ydmyge en Lamborghini Aventador

Det er ingen hemmelighed, at der er godt med skub i Teslas elbiler, men det er alligevel imponerende at se en Tesla Model X udmyge en Lamborghini Aventador her i videoen. Lamborghinien koster jo 3,3 millioner kroner uden danske afgifter og har ikke plads til hele familien. Videoen er skudt af DragTimes, der benytter en Tesla Model X P100D og en Lamborghini Aventador til at illustrere hastigheden, og det bliver endnu mere vanvittigt af, at Teslaen er 500 kilo tungere end Lamboen. Det er altså svært at slå en Tesla i Ludicrous+ Mode, og med en tid på 11,418 sekunder på quarter milen, er det faktisk verdens hurtigste SUV.

Leveret af Mandesager.dk