Se Tesla Model 3 robotter i 1/10 produktionshastighed

Tesla og Elon Musk har lidt af et problem, med at imødekomme alle bestillingerne på den kommende Model 3.

Hvor stort problemet reelt er, er svært at sige, men alt andet lige har både Forbes og Wall Street Journal været efter elbilernes konge, der har udskudt semi-debuten af den nye bil, fra slut oktober til midten af november.

For at afvise nogle af rygterne, der siger at Tesla er nødt til at håndbygge en del biler for at nå deadline, har Elon Musk uploadet en video af Teslas produktionsrobotter, indstillet til at køre 1/10 af den reelle produktionshastighed.

Ud over at slås med rygter, er videoen også bare et rigtigt fint stykke tech-porn, der viser hvor effektiv en produktionslinje kan se ud.