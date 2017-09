Se verdens hurtigste motorcykel med en vanvittig turbine-motor blæse sig gennem rekordturen

Når du sidder overskrævs på en jetmotor med 542 hestekræfter, ved du udmærket godt, at det kommer til at gå stærkt. Og det er lige præcis, hvad Turbine Bike fra gutterne hos MADMAX går ud på. Hastighed. Det har de tidligere bevist ved at snuppe rekorden for den hurtigste turbine-motorcykel i verden, og her for nylig valgte de så lige at forbedre rekorden ved at køre 376,1 km/t. Prøv lige at forestil dig at holde fast i styret på sådan en tohjulet djævel. Her i videoen kan du se rekordturen, og selvom det ikke ligefrem er professionelle skudt, får du stadig Turbine Bike for fuld udblæsning. Hvor er den vild.

