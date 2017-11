Tesla afslørede tidligere på ugen, deres nye model Tesla Roadster, der forventes at ramme vejene i 2020.

Det helt specielle ved Tesla Roadster, er den fuldstændigt afsindige acceleration, der er blevet fremsat til en 0-100 km/t sprint, på bare 1.9 sekund. Det er lidt svært at vikle hjerne rundt om den vildskab, medmindre man rent faktisk ser den.

Derfor, er jeg lige nødt til at introducere dig for en 7-sekunders video, der muligvis får din hjerne til at brænde en sikring: