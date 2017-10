Verdens hurtigste cykel går fra 0-333 km/t på 4,8 sekunder i vanvittig video

Sådan en acceleration er vanvittig lige meget, hvilket transportmiddel du sidder på, men her i videoen kan du se en vovehals gå fra 0-333 km/t på 4,8 sekunder – på en cykel. Ja, på en cykel. Det er franske François Gissy, der snupper verdensrekorden for hurtigste cykel i verden. Der er selvfølgelig også lidt hjælp fra en raket, så det i bogstaveligste forstand er en røvraket, og det kræver alligevel en kæmpe portion mod og kontrol at tage sådan en tur. Også selvom det går lige ud, for der er eddersparkeme knald på, når den lægger fra land i et tempo, hvor selv en superbil ikke kan være med.

Leveret af Mandesager