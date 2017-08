Verdens hurtigste el-bil er dansk

Det er ikke sikkert, at du har hørt om True Cousins. Men det er to danske fætre, der går rigtig meget op i el-motoriserede køretøjer, og de står også bag et bilprojekt, som de kalder TC-X. Den er bygget helt fra fra bunden og er drevet af to stk. ombyggede motorer fra en gaffeltruck. Tilsæt dertil et litiumbatteri med 960 celler og du er flyvende. Tilbage i 2015 fik gutterne fra True Cousins titlen som verdens hurtigste el-bil, da de kørte 1/8-mile (201 meter) på 5,74. Her to år senere er bilen løbende blevet modificeret og ombygget yderligere, så effekten er endnu højere. Det har givet en ny rekord på 1/8-milen på 4,89 sekunder med en udgangshastighed på 233,09 kilometer i timen. Og det er verdens hurtigste el-bil med fuld karosse. I videoen ovenover kan du komme bag rattet og få en på opleveren, når TC-X fløjter ned af banen og sætter rekorden.

