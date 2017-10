Volvos performance-brand Polestar præsenterer første solo-bil: En lækker 600-hestes hybrid

Polestar kommer til at gøre brug af en anden ejerskabsmodel end den traditionelle. Biler kan kun bestilles online og bliver udbudt på en to- eller treårig abonnementsaftale, der inkluderer ydelser som afhentning og levering i forbindelse med service samt muligheden for at leje en erstatningsbil fra Volvo og Polestar programmet. Abonnementsaftalen, som er uden førstegangsydelse, afregnes månedsvis. Den faste månedlige ydelse gør det let for ejeren at råde over en Polestar-bil.