Youtuberens drømme-SUV: Toyota FT-AC Concept

Toyota har løftet sløret for deres nye konceptbil FT-AC på Los Angeles Auto Show.

Ud over at være en frisk og frækt designet SUV, har FT-AC et par ret innovative ting at byde på.

FT-AC står for Future Toyota Adventure Concept, og bilen er muligvis de aktivitetshungrende dele af Youtuber-generationens vådeste drøm. Fordi: Sidespejlene er udstyret med infrarøde kameraer, som kan optage de oplevelser, man får med FT-AC. Derudover fungerer bilen også som et wi-fi-hotspot, hvorved de optagelser, man laver, lagres direkte i skyen. De kan også offentliggøres med det samme via ens smartphone eller en anden mobil enhed. Wi-fi-forbindelsen gør det endda muligt at livestreame alle strabadserne.



Udover livestreamingen kan hjælpelyset på tagbøjlerne også styres af ens smartphone eller anden mobile enhed. Lyset kan fungere som en hjælp ved lav sigtbarhed eller meget mørke situationer. Endeligt er der også en meget funktionel cykelholder bagtil, som på let vis kan foldes både ud og ind på meget få sekunder.



Som udgangspunkt er bilen tænkt som benzindrevet med et optimeret firehjulstrukket system, der sørger for det nødvendige moment i de udfordrende omgivelser. Men Toyota afviser ikke, at hybridteknologigen også kan overføres til det nye koncept. FT-AC kan potentielt byde på næste generations hybridmotor, der evner at kombinere god brændstofsøkonomi med direkte og involverende køreegenskaber samt kræfterne fra firehjulstrækket uden at gå på kompromis med nogle af delene.