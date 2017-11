Mange har ventet på Eminems reelle comeback. Det har manden formentlig også selv, men nu er han for alvor gået i gang med at køre opmærksomhed ind, med hans nye single Walk on Water.

Her på redaktionen mener vi ikke, at det nye udspil er på højde med tidligere bangere, og det virker lidt til, at Eminem også selv er klar over det. I hvert fald blev hans optræden i lørdagens Saturday Night Live, spicet op med et medley bestående af både 'Walk on Water', Stand og 'Love the way you lie'.